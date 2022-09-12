Сегодня исполняется 100 лет архивной службе Беларуси! Свою историю она ведет с 12 сентября 1922 года.

В стране действует 147 государственных архивных учреждений. Они обеспечивают сохранность, учет и использование документов. В честь юбилейной даты Национальный архив приглашает всех на День открытых дверей. Посетители смогут ознакомиться с работой читального зала, архивохранилищ и найти героических предков из числа партизан и подпольщиков.