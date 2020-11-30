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Сегодня ХК «Бобруйск-2» проведет вторую матчевую встречу с юношеской сборной Беларуси

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Сегодня ХК «Бобруйск-2» проведет вторую матчевую встречу с юношеской сборной Беларуси

Приглашаем болельщиков!

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