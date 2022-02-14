Сегодня еще и Международный день дарения книг

День 14 февраля, безусловно, известен, прежде всего, как День святого Валентина или День всех влюблённых. Однако, растёт число людей, которые знают ещё об одном празднике, отмечаемом в этот день. Ежегодно, начиная с 2012 года, 14 февраля отмечается Международный день дарения книг (International Book Giving Day) или Международный день книгодарения, который объединяет всех, кто дарит книги детям и прививает им любовь к чтению.

Есть праздники, родившиеся, благодаря вниманию ООН или других общественных организаций к проблемам международного характера, есть государственные праздники, религиозные, профессиональные и другие. Так или иначе, каждый из них имеет свою историю возникновения.

День дарения книг – праздник, который стал международным не только по причине своей глобальной сути, но и потому, что корнями своими он вышел из народа, то есть инициатива его появления принадлежит одному обычному человеку – американке Эмми Бродмур – основательнице сайта детской книги в США.

К тому же Эмми Бродмур – мать троих детей. Именно вопрос одного из сыновей, который спросил однажды у мамы – почему нет такого дня в году, когда люди дарят друг другу книги просто так, и стал толчком к появлению на свет нового значимого праздника. Обращаясь первоначально по своим каналам связи к знакомым блоггерам, пользователям социальных сетей, коллегам и партнёрам по сайту, Эмми инициировала в 2012 году ежегодное проведение 14 февраля Дня дарения книг.

Вопрос маленького ребёнка, инициатива и активная позиция его матери были подхвачены миллионами людей по всему миру, что и способствовало становлению этого праздника в качестве Международного дня.

Сегодня в этот день принято дарить книги, в первую очередь, детям, а также тем, чьи возможности к доступу к чтению книг по тем или иным причинам ограничены. Однако, не только дети любят читать. К счастью, ещё очень много взрослых людей понимают и ценят книгу как предмет не только материальной, а в первую очередь, духовной ценности, ценят те чувства и эмоции, которые дарит читателю автор. Дети, в свою очередь, учатся добру, дружбе, взаимопомощи, любви к ближнему, чувству сопереживания и многому тому, что помогает ребёнку стать человеком.

На сегодняшний день идейные вдохновители продвижения и популяризации книги и праздника добились своей цели: книга по-прежнему любима, а праздник носит международный характер.

В России к празднованию Международного дня дарения книги помимо рядовых граждан подключились многие библиотеки по всей стране. Рост популярности праздника способствует тому, что к участию в его проведении, возможно, подключатся книжные торговые сети, сайты по продаже книжной продукции, а также благотворительные организации.

Так, начиная с 2017 года, при поддержке Российской государственной детской библиотеки проводится общероссийская акция «Дарите книги с любовью», в рамках которой организуются сбор книг для детских учреждений, конкурсы, викторины, мастер-классы, встречи с известными людьми, детскими писателями и художниками, концерты с участием чтецов и другие интересные мероприятия. Например, в 2019 году акция «Дарите книги с любовью!» объединила более 2000 библиотек, школ, музеев, книжных магазинов по всей России, а также несколько десятков тысяч любящих читать людей. Неделя любви к книге прошла почти во всех регионах страны.

За 5 лет к акции присоединились 85 российских регионов, было собрано и передано в различные организации более миллиона книг, а партнер акции – компания «Деловые линии» – перевезла на безвозмездной основе более 70 тонн книг.

Организаторы и активисты праздника просят всех неравнодушных людей бережно относиться к книге, не забывать о том, что, к сожалению, даже сегодня в мире не каждый человек имеет возможность свободно познакомиться с книгой. Кто-то – по причине недостаточного материального обеспечения, а кто-то – в силу тяжёлой жизненной ситуации, социальных причин. Есть детские дома, приюты, интернаты, больницы, где находятся оставленные родителями дети. Принести туда книги, которые прочитаны или не востребованы по причине подросших в семье детей, подарить эти книги, увидев в глазах ребёнка радость и, вспомнив, что не только гаджеты могут вызывать такое неподдельное чувство – благое дело!

по материалам calend.ru