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Сегодня добрый праздник. День благодарности собаке

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Сегодня добрый праздник. День благодарности собаке

Эта дата появилась в 2004 году в США как Национальный день собаки, благодаря инициативе эксперта по образу жизни домашних животных Колин Пейдж. Постепенно праздник начали отмечать и за пределами Соединённых Штатов, и он обрёл международный характер, хотя и не имеет официальных статусов.

Отмечают его все собаководы, а также любители домашних животных, отдающие предпочтение именно собакам. Эти четвероногие друзья стали спутниками человека очень давно. Именно собака оказалась первым одомашненным животным, став верным, преданным помощником человека на охоте, выслеживая и загоняя дичь, в повседневной жизни – охраняя стада животных и жилище.

Еще немного о событиях 26 августа:

  • День признания независимости Южной Осетии
  • День международного признания независимости Республики Абхазия
  • День равенства женщин в США
  • Празднование в честь иконы Божией Матери «Умягчение злых сердец» (Семистрельная) в православном календаре.
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