Сегодня День библиотек в Беларуси

Каждый год 15 сентября все библиотекари Беларуси — а с ними и многие читатели — отмечают профессиональный праздник. День библиотек (Дзень бібліятэк) появился в стране в 2001 году по Указу Президента Республики Беларусь от 8 сентября 2001 года, а дата праздника — 15 сентября — выбрана в честь дня основания Национальной библиотеки, главного книгохранилища страны.

Национальная библиотека, прежде носившая имя Владимира Ленина, была создана в 1922 году. В ее основу легли книжные фонды, собранные для библиотеки Белорусского госуниверситета; также сюда присылали книги крупнейшие библиотеки Москвы, Санкт-Петербурга, других городов Советского Союза.

До Великой Отечественной войны библиотека в Минске по количеству экземпляров и ценности изданий была седьмой в стране и, кроме того, входила в число 30 лучших библиотек мира. К 1941 году здесь насчитывалось более 2 миллионов томов, а количество постоянных читателей превышало 15 тысяч человек. К сожалению, в годы войны 80 процентов книг было уничтожено или вывезено фашистами. Однако, уже в 1944 году, всего через несколько дней после освобождения Минска, правительство приняло решение восстановить библиотеку. В октябре 1944 года она уже открылась для читателей.

Сегодня в Национальной библиотеке Беларуси читателям доступно свыше 9 миллионов книг и 3 миллионов периодических печатных изданий. Кроме того, в библиотеке хранится около 70 тысяч редких старопечатных книг, а также рукописей.

Новое здание Национальной библиотеки, построенное уже в начале 21 века, можно назвать настоящим украшением города. Здание в виде огромного стеклянного алмаза стало достопримечательностью Минска, а его внутренние интерьеры напоминают тропические сады: здесь собрано более 100 видов растений со всех уголков мира.

Впрочем, история книгохранилищ в Белоруссии началась намного раньше, чем открылась Национальная библиотека. Первые собрания книг на территории страны появились еще в 11 веке; первоначально они создавались при церквях и монастырях. Самой древней считается библиотека Полоцкого Софийского собора. В 17 веке уже действовали книгохранилища в Минске, Слуцке, Могилеве. Первая публичная библиотека на территории Белоруссии открылась в 1830 году в Гродно. В настоящее время в Беларуси насчитывается около 3 тысяч публичных библиотек, которые вносят весомый вклад в повышение информированности и культуры граждан.

День библиотек в Белоруссии отмечается различными торжественными мероприятиями, научными конференциями, просветительскими акциями, сборами книг. Нередко в них принимают участие гости из-за рубежа — в первую очередь, конечно, из России. В последнее время становится традицией не ограничивать праздник одним днем, а проводить целую Неделю, посвященную Дню библиотек.

Сегодня также отмечают: