Сегодня, 7 февраля, на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица
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Факторы опасности: повреждение (обрыв) линий связи и электропередач, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий, риск травматизма населения.
Прогноз погоды: облачно с прояснениями. Во многих районах кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха днем -5, +1°С.
Берегите себя! Телефон МЧС -112
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