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Погода

Сегодня, 7 февраля, на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица

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Сегодня, 7 февраля, на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица

Факторы опасности: повреждение (обрыв) линий связи и электропередач, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий, риск травматизма населения.

Прогноз погоды: облачно с прояснениями. Во многих районах кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха днем -5, +1°С.

Берегите себя! Телефон МЧС -112

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