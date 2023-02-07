Сегодня, 7 февраля, на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица

Факторы опасности: повреждение (обрыв) линий связи и электропередач, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий, риск травматизма населения.

Прогноз погоды: облачно с прояснениями. Во многих районах кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха днем -5, +1°С.

Берегите себя! Телефон МЧС -112