Seat в Бобруйске сбил пешехода
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ДТП произошло около шести вечера 27 ноября. Автомобиль сбил пешехода на перекрестке улиц Карла Либкнехта и Советской.
По информации ГАИ УВД Могилевского облисполкома, 43-летняя водитель Seat Ibiza наехала на 52-летнюю бобруйчанку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщину с травмами доставили в больницу.
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