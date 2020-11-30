Seat в Бобруйске сбил пешехода

ДТП произошло около шести вечера 27 ноября. Автомобиль сбил пешехода на перекрестке улиц Карла Либкнехта и Советской.

По информации ГАИ УВД Могилевского облисполкома, 43-летняя водитель Seat Ibiza наехала на 52-летнюю бобруйчанку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщину с травмами доставили в больницу.