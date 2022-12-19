В целях предотвращения гибели рыбы в зимний период Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды инициирует проведение экологической акции «Сделаем лунки – спасем рыбу от замора!».

Морозная погода способствует образованию на поверхности водоемов ледяного панциря, блокирующего доступ атмосферного воздуха и кислорода, что может вызвать массовую гибель рыбы и ее молоди.

К наиболее эффективным мерам по предупреждению зимних заморов рыбы относятся следующие мероприятия:

внесение извести в водоемы (из расчета 1 – 2 ц/га негашеной извести, гашеной извести или молотого известняка – в 1,3 и 1,8 раза больше);

изготовление прорубей на водоемах (в среднем составляет 3 – 5 прорубей на 1 га, для предотвращения замерзания прорубей необходимо в них установить снопы, изготовленные из камыша, рогоза и других полых «дышащих» растений или подвешивать мешки с солью в таких прорубях из расчета 5 кг/мешок);

аэрация водоемов (гидромеханическое перемешивание водной толщи).

Если Вы обнаружили заморное явление на территории Бобруйска и Бобруйского района, то необходимо информировать: