Сделаем любимый город краше вместе! В Бобруйске стартует месячник по уборке, болагоустройству и озеленению городских территорий

Городские власти приглашают жителей Бобруйска присоединиться к благоустройству города. С 1 по 30 апреля в Бобруйске пройдет традиционный весенний месячник по уборке, благоустройству и озеленению городских территорий. Главная цель – преобразить город после зимы.

В рамках акции очистят от мусора и приведут в надлежащее состояние объекты ведомственного жилищного фонда, организаций застройщиков и товариществ собственников. Организации города примут меры по наведению порядка и приведению в надлежащее санитарно-техническое состояние собственных, прилегающих и закрепленных территориях.

В ходе месячника коммунальные службы проведут работы по ямочному ремонту асфальтного покрытия, очистке прибордюрной части дорог, ремонту и замене урн, окраске турникетов.

К слову, не обязательно дожидаться субботника, можно в любой день выйти и по-хозяйски решить, что нужно сделать, чтобы ваш двор стал таким, каким вы хотите его видеть. Город приветствует созидательные инициативы, и жилищные организации всегда готовы помочь добровольцам инвентарем и всем необходимым для уборки и озеленения придомовых территорий.