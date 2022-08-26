«Сделаем город краше»: учащаяся молодежь механико-технологического благоустроила один из дворов
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Автор текста: Виктор Чабан
Фотографии: фото автора
24 августа учащаяся молодежь Бобруйского государственного механико-технологического колледжа благоустроила детскую площадку во дворе дома №6 на улице 50 лет ВЛКСМ.
/Дополняется/.
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