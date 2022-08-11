Сдаешь квартиру – плати налоги
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Инспекция Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Могилевской области информирует о проведении акции «Сдаешь квартиру - плати налоги».
В связи с чем граждане, столкнувшиеся с проблемой отказа заключения договора при найме квартир либо располагающие информацией о фактах сдачи внаём помещений без уплаты налогов, могут проинформировать об этом инспекцию Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по Могилевской области с 22 по 26 августа 2022 года с 8.00 до 12.30 с 13.30 до 17.00 по телефону 8 (0222) 29-40-95.
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