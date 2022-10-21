Счастливый билет и три богатыря семьи Филипчик

Счастливый билет по итогу оказался пропуском в счастливую семейную жизнь. Пара уже не представляет свою жизнь без детей и уверенно заявляет, что дети не бывают лишними в доме, где царит любовь. Ирина трудится в аграрно-экономическом колледже специалистом по организации закупок, а Игорь начальником управления строительных работ на «Бобруйскагромаш».

– Все родительские обязанности мы выполняли и выполняем сообща, – делится Ирина. – когда дети были совсем маленькие, то Игорь и качал, и кормил из бутылочки, и подгузники менял, и кашу варил. Для него это было нормой.

– Сегодня мы уже и не вспомним, как это, маленький ребенок, – признается отец семейства. – Мы активная молодая семья. Постоянно посещаем бассейн, выбираемся в цирк, на выставки, в музеи.

У семьи есть замечательная традиция: раз в месяц покидать пределы города, посещать новые и необычные места. Ребята этому очень рады. А поскольку все уже школьники, то вполне закономерный вопрос, чьи обязанности контролировать выполнения домашнего задания? Мальчишки признались, что домашку делают с мамой, кроме Макара, – он уже самостоятельный. Самые любимые предметы – математика и физкультура, причем у всех.

– И у папы был любимый предмет физкультура, – добавляет Игорь.

О прибавлении в семействе пока не думают. Старший как-то предположил, что сестренка нужна, на что Рома заявил, что в машине больше нет места. Поэтому вопрос пока снят. Пока дети растут, отец старается вложить в мальчишек навыки, полезные мужчине в хозяйстве: починка, строительство, спорт… Все то, что должен папа: «Они и сами к этому стремятся».

Дети дисциплинируют и держат в тонусе, уверены родители. Они уже чувствуют себя не в своей тарелке, когда остаются одни. Подъем в будний день в 6:30. А дальше все по графику: школа, работа, дополнительные кружки и секции… Например, Макар 6 дней в неделю занимается велоспортом. Тем не менее несколько часов в день на хобби они выкраивают. Ирина любит вязать, а Игорь иногда позволяет себе рыбалку. А выходные начинаются с утренних объятий.

Ирина и Игорь отдельный поклон делают в сторону своих родителей. Бабушки и дедушки также важны в воспитании детей. Семейная пара признается, что их родители прислушиваются к мнению родителей касательно воспитания внуков, помогают. Уважение к старшим они и воспитывают в своих сыновьях, наряду с любовью и взаимопониманием.

Кто же в семье главный: мама или папа? На этот вопрос у них нет однозначного ответа, ведь мамы как пуговки – на них все держатся. Но и папы создают условия для поддержания домашнего очага.

Анастасия Кастрица, фото Алеси Мишковец из архива героев