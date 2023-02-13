«Счастье вернуться домой». Рассказ белоруски, которой помогли выбраться из Турции наши военные

Разрушительные землетрясения в Турции, унесшие тысячи человеческих жизней, стали настоящей трагедией всего турецкого народа. К ней не остались равнодушны и белорусы. Несколько десятков белорусских спасателей отправились на помощь турецким коллегам, которые прямо сейчас устраняют последствия землетрясения и по-прежнему достают людей из-под завалов. А буквально недавно в Беларусь прилетели и наши соотечественницы, которым не посчастливилось оказаться в эпицентре этого разрушительного природного катаклизма. Одна из белорусок, Любовь Шаповалова, вернулась в родной Глуск из турецкого Газиантепа, оказавшегося в самом эпицентре землетрясения. Сейчас белоруска проводит все свободное время с семьей и ждет сестру, которая также недавно вернулась из Турции. Любовь Шаповалова рассказала, как стала свидетельницей чудовищного землетрясения, бежала из собственного дома с детьми и наконец вернулась на Родину.

"Было очень сложно. Мы приехали в аэропорт к двенадцати часам, где должен был приземлиться самолет, но в итоге его посадили в 300 км от нашего города. Мы были в панике и уже не надеялись, что нас заберут. Но утром самолет приземлился у нас в Газиантепе, но в старом аэропорту. Слава богу, что он находится возле нового. Мы приехали, и наш самолет стоял. Мы просто рыдали от счастья, не верили, что нас все-таки забрали", - вспоминает Любовь Шаповалова.

Сейчас женщина отдохнула и пришла в себя. Она продолжает поддерживать связь со своими близкими в Газиантепе. "Я живу в Турции уже четыре года. Когда началось землетрясение, мы спали дома. Проснулись от того, что подбрасывало кровать. В одной из комнат у нас есть люстра из стекла метр на метр. И этот звон у меня и по сей день в ушах. Иногда я просыпаюсь, и мне кажется, что я все еще его слышу. Я схватила ребенка, выбежала из дома и постучалась к соседям. Они сказали, что нужно спускаться. Я вспомнила, что когда землетрясение было в Стамбуле, люди голые выскакивали на улицу и замерзали. И у меня сразу возникла мысль, что нужно прихватить с собой подушку и детское одеяло", - рассказала она.

После этого женщина с детьми выбежала на улицу и села в машину. "Тогда я поняла, что в машине тоже небезопасно. Если, не дай бог, дом рухнет, то и машину засыплет. Я начала выезжать, но машина застряла в снегу. В Турции мало кто переобувает машины. Мужчины вытолкали машину, я выехала на трассу, где нет построек, и за мной туда приехал муж минут через десять. В это же время начали выезжать и другие люди, так что дороги и обочины были заняты. Еще и ливень с мокрым снегом начались, а у нас бензин заканчивался, то есть греться нам было нечем. Слава богу, открылась мечеть, мы пошли туда и полдня провели в мечети. Тогда началось второе землетрясение. В мечети оно было не сильно ощутимо. Но мои друзья, которые побежали за вещами домой, потом говорили, что оно было еще сильнее, чем первое", - поделилась воспоминаниями Любовь Шаповалова.

Несмотря на разрушительные последствия землетрясения, дом Любови не сильно пострадал. "Мы живем на окраине Газиантепа, где более скалистая местность. Там построили наши Сите. Грубо говоря, это жилой комплекс из многоэтажек и вилл. Это крепкий район, и серьезных разрушений там нет. Конечно, есть трещины в комнатах, камины тоже пострадали. Но по сравнению с остальными домами это вообще мелочь", - добавила Любовь.

В день, когда Любовь готовилась к отлету в Беларусь, землетрясение практически успокоилось, но, по словам белоруски, некоторые местные жители все еще были в панике. "До отлета мы приехали к друзьям. Мы сидели у них, и люди настолько напуганы, что когда кто-то встает и, например, задевает стол, люди сразу бегут к дверям", - вспоминает женщина.

Когда Любовь зашла в белорусский самолет, прилетевший за белорусками, то не смогла сдержать слез. Женщина была очень рада, что белорусы не оставили ее с детьми в беде и помогли вернуться на Родину, предоставив самолет белорусского Министерства обороны. "Я просто рыдала от счастья. Я не могла успокоиться, мне просто не верилось, что я попаду домой. У меня здесь живут пожилые родители, которые за нас очень переживали, постоянно звонили и спрашивали, как мы. Это большое счастье - вернуться домой", - добавила Любовь Шаповалова.

БЕЛТА