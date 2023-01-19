Счастье нельзя купить. Но его можно родить!
1 0
18 января 2023 года в отделе загса Бобруйского горисполкома зарегистрировано рождение первого ребенка, родившегося в 2023 году в Республике Беларусь. Вот такой новогодний подарок 1 января 2023 года в 00.01 преподнесла маме маленькая Анастасия.
Молодая мама, Марта Александровна Михнюк, получила от отдела загса не только первый в жизни своей дочери документ – свидетельство о рождении, но и пожелания скорейшего появления у Анастасии братика или сестрички.
Наши искренние поздравления со знаменательным событием – рождением ребёнка! Желаем родителям здоровья, благополучия, взаимопонимания и добра!
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
Счастье нельзя купить. Но его можно родить!
-
С праздником, бобруйские спасатели!
-
В школах пересмотрят подходы к предоставлению рабочих профессий в базовых 10-11-х классах
-
Белорусские школы на 94,5% укомплектованы военруками
-
Спасатель – одна из самых ответственных, мужественных и уважаемых профессий