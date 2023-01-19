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Общество

Счастье нельзя купить. Но его можно родить!

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Счастье нельзя купить. Но его можно родить!

18 января 2023 года в отделе загса Бобруйского горисполкома зарегистрировано рождение первого ребенка, родившегося в 2023 году в Республике Беларусь. Вот такой новогодний подарок 1 января 2023 года в 00.01 преподнесла маме  маленькая  Анастасия.

Молодая мама, Марта Александровна Михнюк, получила от отдела загса не только первый в жизни своей дочери документ  –  свидетельство  о рождении,  но и пожелания  скорейшего появления у Анастасии братика или сестрички.

Наши искренние поздравления со знаменательным событием – рождением ребёнка! Желаем родителям здоровья, благополучия, взаимопонимания и  добра!

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