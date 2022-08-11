Сборы к школе важны, но не менее важно подготовить ребенка к детскому саду

Многие со мной согласятся, что именно детский сад – первая ступенька в образовании. Здесь закладываются знания человека о поведении в обществе, самообслуживании. Здесь находят первых друзей, декламируют первый стих, вливаются в коллектив. Мы заглянули в 69-й детский сад, его заведующий Елизавета Костко уже 36 лет радушно приглашает деток переступить первый порог социализации.

– А начинала я со слез, – делится Елизавета Юрьевна. – Никогда не думала, что буду на заведывании. Мне тогда было 29 лет, я переходила в соседнее учреждение с подругой, чтобы быть методистом. Училась от шинного комбината, то есть за их счет. И они поставили меня перед выбором: 55-й или 69-й на заведывание. В 55-м был опытный коллектив, которым мне было управлять неловко, а в 69-м забор нужно было ставить…

Елизавета Юрьевна советовалась с мужем и родителями, на что они ответили: «Ты училась? Иди и пробуй…»

– Еще какое-то время я заходила и плакалась к коллегам на старую работу. Не все сразу получалось, конечно, но в итоге все срослось. Вот до сих пор не могу оставить свой коллектив. Мы одна большая и дружная семья, без которой я пока не могу представить свои будни.

– В семью приходят новые педагоги. Испытываете ли вы ­кадровый голод?

– Я очень довольна молодыми специалистами, которые пришли в прошлом году. В этом ждем молодых педагогов из Мозыря и из нашего колледжа им. Ларина. Конечно же, молодому воспитателю тоже нужно пройти период адаптации, порой через слезы. Но наши опытные педагоги всегда помогут. Молодые же выручают в осваивании техники, новых методов работы. Несмотря на разные опыт, стаж, возраст, мы все трудимся на одной волне. Нам бы деток больше, ведь район у нас не такой молодой, как, скажем, ­шестой и седьмой.

– Давайте подробнее о детях и работе с ними. Воспитатель не только же учит бытовым навыкам?

– Знаете, я поступала на филологический, но сдала немецкий на три и решила забрать документы. Папа предлагал пойти учиться на библиотекаря, а я решила в педагогический, на что он возмутился: «Что? Горшки выносить и носы вытирать надо еще учиться?» Действительно, многие родители считают, что мы тут только этим и занимаемся. Но, как я говорю, всю базу, которую успели дать родители, в ребенке мы развиваем и приумножаем. Так, с 1 сентября начинается цикл обязательных занятий во всех группах. Есть облегченный, так называемый адаптационный, вариант, когда дети только пришли и привыкают к занятиям. Мы развиваем моторику, у нас музыкальные занятия, чтение, физкультура… Родители и не подозревают, что их дети уже через пару месяцев танцуют под музыку, рассказывают стихи, называют цвета, стараются петь.

К слову, 3 года – важная дата в жизни ребенка и его родителей, а многие детские психологи и педиатры именно этот возраст считают переходным между младенчеством и детством. Ведь в 3 года малыш уже вполне самостоятелен – он умеет разговаривать, ориентирован в повседневной жизни, может самостоятельно съесть пищу, умыться и найти себе занятие. Большинство родителей трехлеток не вполне четко представляют себе, что должен уметь ребенок в 3 года, ведь некоторые дети в этом возрасте уже читают, а другие еще с трудом разговаривают. Конечно же, абсолютной нормы развития нет и не может быть, но су­ществует определенный минимум знаний и навыков, которыми должен владеть каждый 3-летний ребенок.

– Елизавета Юрьевна, с какими проблемами сталкиваются воспитатели при приеме новых детей?

– У каждой мамы ребенок самый умненький и развитый, но не всегда это соответствует действительности. Конечно же, я всегда говорю, что волноваться не стоит, ведь важно в этот момент прислушаться к нашим рекомендациям, чтобы не навредить нервной системе ребенка, чтобы он шел с желанием в дошкольное учреждение. Конечно, хотелось бы, чтобы родители научили ребенка элементарному: сидению на стульчике, самостоятельному держанию ложки. Сегодня к нам часто приходят дети, которые не умеют жевать. А жевание – залог развития речи. А на выходе – спецгруппа, и родители бегут в коррекционный центр, хотя я считаю, что всегда стоит немного запастись терпением. Три года – переломный возраст, когда ребенок может стремительно догнать своих сверстников. Еще одна болезнь века – подгузники. Родители самоуспокаиваются, что в саду к горшку при­учат. Косятся на воспитателя, что ребенок не хочет к «этой Бабе-Яге», а ведь к ней и не хочется, потому что мама или папа не хотят учить, а воспитатель заставляет, высаживает. Ребенку на всех этапах развития важно не только внимание воспитателя и его помощника, но и родителей.

– Когда лучше начинать посещать детсад?

– Уже в августе мы приглашаем к нам. Из опыта работы могу сказать, что ребенку проще адаптироваться к детскому саду летом, а не в период похолоданий и сезонных простуд.

Анастасия Кастрица