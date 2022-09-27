Сборные Беларуси по хоккею в ноябре выступят на Всероссийских соревнованиях

Сборные Беларуси по хоккею в трех возрастных категориях выступят на Всероссийских соревнованиях "Первенство команд федеральных округов", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Участие в первенстве, где традиционно выступают сильнейшие игроки из ведущих хоккейных школ России, примут сборные Беларуси в категориях U14, U15 и U16. Присутствие наших команд на Всероссийских соревнованиях стало возможным благодаря подписанному ранее меморандуму о сотрудничестве в сфере детско-юношеского хоккея между национальными федерациями этого вида спорта обеих стран.

Турниры возьмут старт менее чем через два месяца: с 20 ноября по 1 декабря сборная Беларуси-U14 примет команды федеральных округов России в Минске, руководить нашей сборной будет Евгений Смирнов из СДЮШОР БФСО "Динамо". С 13 по 25 ноября команда Беларуси-U15, главным тренером которой будет Владимир Лосицкий, отправится на соревнования в Сочи. С 24 ноября по 5 декабря сборная Беларуси-U16 встретится с российскими сверстниками в Альметьевске, нашу команду возглавит Александр Цыплаков.