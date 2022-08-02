Сборная Могилевской области заняла второе место в общекомандном зачете на чемпионате Беларуси по стрельбе из лука

В Бресте завершился чемпионат Беларуси по стрельбе из классического лука. В турнире приняли участие 70 спортсменов из всех областей страны и Минска.



В общекомандном зачете чемпионата Беларуси, где стрельба проводилась на дистанции 70 метров, сборная Могилевской области заняла второе место. На счету могилевских лучников 3 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые награды. Золотые медали выиграли Карина Деминская в индивидуальном турнире среди женщин, а также женская команда в составе Анны Марусовой, Карины Деминской, Надежды Швец. Серебряную награду завоевали в миксте Надежда Швец и Роман Никитенок. Обладателями бронзовых медалей стали Надежда Швец (индивидуальный турнир), Карина Деминская и Антон Коровкин (микст), мужская команда в составе Антона Коровкина, Александра Лягушева, Романа Никитенка.

Первое место в общекомандном зачете заняла сборная Брестской области, на третьем месте минчане.

На чемпионате также разыгрывались награды по стрельбе на отдельных дистанциях. В числе победителей — Антон Коровкин (на дистанции 90 м), Александр Лягушев (70 м), Роман Никитенок (50 м), Карина Деминская (70, 60 и 30 м).

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