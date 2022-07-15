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Спорт

Сборная Могилевской области заняла второе место на Кубке Беларуси по легкой атлетике

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Сборная Могилевской области заняла второе место на Кубке Беларуси по легкой атлетике

В Бресте завершился открытый Кубок Беларуси по легкой атлетике (девятый этап Белорусской легкоатлетической лиги)  — второй по значимости турнир нынешнего сезона для отечественных спортсменов. В соревнованиях приняли участие практически все сильнейшие легкоатлеты республики.

Сборная Могилевской области по итогам турнира заняла второе место в общекомандном зачете. Не ее счету 8 золотых, 7 серебряных и 8 бронзовых наград. Победителями соревнований стали Егор Ховратович (бег на 400 м с барьерами), Дмитрий Иваненко (бег на 3000 м с препятствиями), Роман Володькин (бег на 400 м), Илья Карнаухов (бег на 800 и 1500 м), Максим Нестеренко (тройной прыжок), Алина Никитенко (метание диска), Анна Городская (прыжок в высоту).

Победительницей турнира в общекомандном зачете стала сборная Брестской области, на третьем месте легкоатлеты Гродненщины.

mogilevnews.by

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