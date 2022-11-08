Сборная Могилевской области стала первой в командном зачете на чемпионате и первенстве Беларуси по легкоатлетическому кроссу

В агрогородке Коробчицы (Гродненская область) прошли чемпионат и первенство Беларуси по легкоатлетическому кроссу. В программе соревнований традиционно были представлены пять возрастных групп от U16 до взрослых, которые состязались на дистанциях от 1 до 8 километров.

По итогам соревнований победу в командных зачетах чемпионата и первенства Беларуси одержала сборная Могилевской области. На ее счету 6 золотых, 3 серебряные и 1 бронзовая награды. Чемпионами Беларуси и победителями первенства в своих возрастных категориях стали Татьяна Шабанова (бег на 1,5 км и на 6 км), Сергей Платонов (8 км), Дмитрий Савин (8 км), Виктрия Воронец (4 км) и Диана Будницкая (4 км). Серебряные награды выиграли Илья Карнаухов (1,5 км), Илона Великанович (1,5 км) и Никита Запекин (2 км). Бронзовую медаль завоевала Людмила Рудько (1,5 км).

Второе место в командном зачете чемпионата республики заняли минчане, на третьем месте представители Минской области.

mogilevnews.by