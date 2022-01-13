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Экономика

Сбор за осуществление ремесленной деятельности. Установлена новая ставка сбора

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Сбор за осуществление ремесленной деятельности. Установлена новая ставка сбора

С 1 января ставка сбора за осуществление ремесленной деятельности (далее – сбор) установлена в белорусских рублях и составляет 62 белорусских рубля за календарный год.

По новой ставке сбор уплачивают физические лица, приступающие впервые к осуществлению ремесленной деятельности, и уведомившие о начале осуществления этой деятельности после 1 января 2022 г.

Плательщикам сбора, уплатившим сбор в 2021 г. за 2022 г. в сумме 58 белорусских рублей, не требуется производить доплату сбора до 62 белорусских рублей.

Инспекция МНС по г.Бобруйску

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