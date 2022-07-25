Сбор средств на реабилитацию Глеба Косенко

Здравствуйте! Меня зовут, Мария. Я многодетная мама 3 мальчишек. Безумная материнская любовь и отчаянье заставляю меня обращаться за помощью, стучаться во все двери. Речь идет о нашем младшем двухлетнем сыне Глеб е, который борется со своей собственной катастрофой, с болезнью: ДЦП, спастический тетрапазез. Мы осознаем, что мы не единственные в этом мире, кто нуждается в помощи. Мы умоляем Вас услышать нас и помочь. Вы – наш шанс на счастливое детство.

Диагноз, при котором, без лечения и поддерживающей терапии, реабилитации и операции малыш не научится новым навыкам. Итогом болезни, при отсутствии лечения, приведет к инвалидной коляски. При этом интеллект ребенка полностью сохранен.

На сегодняшний день Глеб не сидит самостоятельно, не ходит, . У Глеб а очень хорошие шансы на восстановление, но для этого необходимо операционное лечение, нужно начать как можно раньше.

Да, мы проходим курсы реабилитации, массаж, ЛФК, но результаты без операционного вмешательства, для снятия гипертонуса не велики.

В настоящее время есть операция по методу Ульзибата. В данный момент лучше всего его проводят Тульские врачи РФ. Эта операция уже показала хорошие результаты в лечении больных с ДЦП.

Стоимость операции и дальнейшей реабилитации за пределами РБ, в реабилитационном центре РФ ,это неподъемная сумма для нашей семьи. Поэтому мы были вынуждены открыть благотворительные счета и просить помощи у неравнодушных людей.

Мы будем бесконечно благодарны, если Вы поможет нам в сборе этой суммы и найдет возможность оказать посильную безвозмездную помощь в любом размере на лечение нашего ребенка, в добровольном сборе и распространив информацию среди своих сотрудников.