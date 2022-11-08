Сбор с молодыми сотрудниками по окончании наставничества

Формирование профессиональных и личных качеств сотрудника органов внутренних дел осуществляется на протяжении всего срока службы. Сотрудник органов внутренних дел, принимая присягу и осуществляя свою дальнейшую профессиональную деятельность, постоянно совершенствуется в своей профессии. Однако в ключевые моменты, связанные с первичным поступлением на службу, а также сменой должностных обязанностей, молодому сотрудникусбор с сотрудниками по окончании наставничества может быть необходима поддержка опытных наставников, которые помогут сотруднику вникнуть в новые должностные обязанности, адаптироваться на новом месте работы. В связи с этим в системе органов внутренних дел широкое распространение получил институт наставничества.

В Могилевском областном управлении охраны в целях изучения степени адаптации молодых сотрудников в служебном коллективе и результативности полученных навыков в ходе работы с закрепленным наставником, организован и проведен сбор с сотрудниками по окончании наставничества.

— Профессиональное становление вновь прибывших сотрудников во многом зависит от участия начальников и старших товарищей, которые с первых дней находятся рядом с молодыми сотрудниками. Поэтому нельзя недооценивать роль наставничества в наших рядах, — отметил заместитель начальника управления подполковник милиции Андрей Бондарев.

После подведения итогов сбора и постановки перспективных задач, для сотрудников была организована экскурсия по центру безопасности МЧС Республики Беларусь в городе Могилеве и проведено практическое занятие — тренинг со старшим инспектором-психологом управления Еленой Бутромеевой.

От имени областной ветеранской организации к сотрудникам, только начинающим свою служебную деятельность, обратился ее председатель, подполковник милиции в запасе Василий Цехновецкий. Он пожелал молодым сотрудникам профессиональных успехов, обозначил, что преемственность поколений – один из важнейших моментов службы, рассказал об истории службы охраны и сложностях милицейских будней.

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