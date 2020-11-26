Сбор предложений по вопросам общественно-политического и социально-экономического развития страны

Внести предложения по вопросам общественно-политического и социально-экономического развития страны, которые в последующем будут переданы для обработки, анализа и обобщения в рабочую группу республиканского оргкомитета по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания, Вы можете, направив их на адрес электронной почты

Для рассмотрения и обработки Вашего предложения в обязательном порядке необходимо указать ФИО (целиком), адрес регистрации (пребывания), а в теме сообщения указать сферу, совершенствования которой касается Ваше предложение.

“Считаю целесообразным увеличение верхнего порога молодежного возраста с 31 года до 35 лет”.

Также свои предложения Вы можете изложить в ходе работы общественной приемной по сбору поступающих от населения общественно-значимых инициатив по вопросам конституционной реформы и иным актуальным проблемам страны и регионов.

Ознакомиться с графиком работы общественной приемной можно здесь

Могилевский областной исполнительный комитет