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Сбор предложений по вопросам общественно-политического и социально-экономического развития страны

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Сбор предложений по вопросам общественно-политического и социально-экономического развития страны

Уважаемые жители Могилевской области!

Внести предложения по вопросам общественно-политического и социально-экономического  развития страны, которые в последующем будут переданы для обработки, анализа и обобщения в рабочую группу республиканского оргкомитета по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания, Вы можете, направив их на адрес электронной почты

mail@upridea.belhost.by

ВНИМАНИЕ!

Для рассмотрения и обработки Вашего предложения в обязательном порядке необходимо указать ФИО (целиком), адрес регистрации (пребывания), а в теме сообщения указать сферу, совершенствования которой касается Ваше предложение.

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТЕМА: молодежная политика

Иванов Иван Иванович, г. Могилев, ул. Могилевская, 15

“Считаю целесообразным увеличение верхнего порога молодежного возраста с 31 года до 35 лет”.

Также свои предложения Вы можете изложить в ходе работы общественной приемной по сбору поступающих от населения общественно-значимых инициатив по вопросам конституционной реформы и иным актуальным проблемам страны и регионов.

Ознакомиться с графиком работы общественной приемной можно здесь

Могилевский областной исполнительный комитет

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