Сбор предложений по вопросам общественно-политического и социально-экономического развития страны
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Уважаемые жители Могилевской области!
Внести предложения по вопросам общественно-политического и социально-экономического развития страны, которые в последующем будут переданы для обработки, анализа и обобщения в рабочую группу республиканского оргкомитета по подготовке шестого Всебелорусского народного собрания, Вы можете, направив их на адрес электронной почты
ВНИМАНИЕ!
Для рассмотрения и обработки Вашего предложения в обязательном порядке необходимо указать ФИО (целиком), адрес регистрации (пребывания), а в теме сообщения указать сферу, совершенствования которой касается Ваше предложение.
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ТЕМА: молодежная политика
Иванов Иван Иванович, г. Могилев, ул. Могилевская, 15
“Считаю целесообразным увеличение верхнего порога молодежного возраста с 31 года до 35 лет”.
Также свои предложения Вы можете изложить в ходе работы общественной приемной по сбору поступающих от населения общественно-значимых инициатив по вопросам конституционной реформы и иным актуальным проблемам страны и регионов.
Ознакомиться с графиком работы общественной приемной можно здесь