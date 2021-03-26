Сбор предложений по изменению Конституции Республики Беларусь
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Конституционной комиссией, созданной в соответствии с Указом Главы государства от 15 марта 2021 г. № 105, организован сбор предложений граждан по изменению Конституции Республики Беларусь.
Предложения направляются в Национальный центр правовой информации:
- по электронной почте sbor@ncpi.gov.by;
- в письменном виде по адресу 220030, г. Минск, ул. Берсона, 1а, НЦПИ, с пометкой «Конституция».
Поступившие предложения будут обобщены, систематизированы и переданы в Конституционную комиссию для рассмотрения.
Обращаем ваше внимание!
Направленные в НЦПИ предложения не подлежат рассмотрению в порядке, определенном Законом Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц».
По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь.
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