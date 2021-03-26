Сбор предложений по изменению Конституции Республики Беларусь

Конституционной комиссией, созданной в соответствии с Указом Главы государства от 15 марта 2021 г. № 105, организован сбор предложений граждан по изменению Конституции Республики Беларусь.

Предложения направляются в Национальный центр правовой информации:

по электронной почте sbor@ncpi.gov.by ;

в письменном виде по адресу 220030, г. Минск, ул. Берсона, 1а, НЦПИ, с пометкой «Конституция».

Поступившие предложения будут обобщены, систематизированы и переданы в Конституционную комиссию для рассмотрения.

Обращаем ваше внимание!

Направленные в НЦПИ предложения не подлежат рассмотрению в порядке, определенном Законом Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц».

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь.