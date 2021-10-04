Сбой в работе Facebook, Instagram, WhatsApp длится уже более шести часов

Масштабный сбой в работе приложений Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter и ряда других длится по всему миру уже более пяти часов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, пишет ТАСС.

По данным сервиса Downdetector, первые сообщения о неполадках в работе приложений появились после 18:37 мск. На сбои в работе сервисов жаловались в европейских странах, в Азии, в Северной и Южной Америке и в России.

Главный технолог компании Facebook Майк Шрепфер сообщил, что специалисты компании ведут работу с целью оперативного устранения сетевых проблем. "Приношу искренние извинения всем, кто испытал сложности в результате сбоя сервисов Facebook. Мы столкнулись с сетевыми проблемами, и наши команды работают настолько быстро, насколько возможно, чтобы максимально оперативно все восстановить", — отметил он на своей странице в Twitter.