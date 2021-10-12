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COVID-19Общество

Санврач: в Беларуси прорабатывается введение ответственности за нарушение противоэпидемических мер

belta.by 67 0

Санврач: в Беларуси прорабатывается введение ответственности за нарушение противоэпидемических мер

На уровне республики прорабатывается введение ответственности физических лиц за нарушение мер по предупреждению распространения коронавируса. Об этом заявила главный государственный санитарный врач Могилевской области Светлана Нечай, которая принимала участие в заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории региона, сообщили БЕЛТА в Могилевском облисполкоме.

 

По словам специалиста, ответственность коснется тех, кто не соблюдает социальное дистанцирование, игнорирует ношение средств индивидуальной защиты органов дыхания, рекомендации по применению антисептиков и других. "Эпидемиологическая ситуация в стране, в том числе в нашем регионе, достаточно напряженная и серьезная - заболеваемость респираторными инфекциями растет. В Могилевской области она увеличилась на 50% к уровню предыдущей недели. Среди заболевших преобладает взрослое население - 57,4%, наибольший рост отмечается в группе 20-29 лет, - подчеркнула Светлана Нечай. - Широкое распространение получил индийский штамм коронавируса, который отличается высокой заразностью, быстрым инкубационным периодом и достаточно тяжелым течением заболевания".

 

 

 

По последним данным, в регионе первой дозой вакцины от COVID-19 привито более 30% населения, почти 20% прошли полный курс вакцинации. "Это не предел, а только половина от того минимума, который поможет сформировать должный коллективный иммунитет, и в этой части нам необходимо торопиться", - констатировала главный государственный санитарный врач области.

 

 

 

В Беларуси с 9 октября введен обязательный масочный режим. Эта норма внесена специалистами Министерства здравоохранения в санитарные нормы и правила, касающиеся профилактики гриппа и COVID-19. Граждан обязали носить маски и соблюдать дистанцию в магазинах, объектах общественного питания, бытового обслуживания, при посещении театров, кинотеатров, культурно-массовых мероприятий, стадионов, предприятий, учреждений здравоохранения, аптек и других объектов. "Мониторинги, проведенные санитарной службой вместе с транспортной инспекцией и органами внутренних дел по транспортным средствам, объектам торговли и общепита, соцкультбыта свидетельствуют, что население услышало нас, восприняло существующую проблему, и процент нарушений несколько снизился даже в общественном транспорте и объектах торговли", - рассказала Светлана Нечай.

 

 

 

При этом зафиксировано большое количество негативных примеров в маршрутных такси, автобусах и троллейбусах. "С такими гражданами пока ведется только разъяснительная работа, в том числе о необходимости вакцинации, чтобы защитить себя и окружающих, - пояснила главный государственный санитарный врач области. - Порядок привлечения к административной ответственности, которая тоже предусмотрена, будет разъяснен чуть позже, и она будет безусловно внедрена".

 

 

 

За нарушение санитарных норм 5 водителей транспортных средств региона уже лишены водительских карточек на своих маршрутах, 18 выданы соответствующие предписания и предупреждения. Около 60 должностных лиц привлечены к административной ответственности за несоблюдение правил на объектах торговли, общепита, бытового обслуживания.

 

"Наша жизнь не проходит на объектах транспорта и торговли, по большей части это рабочие места. Поэтому особое внимание будет уделяться во время мониторингов предприятиям и организациям, а также их сотрудникам, - добавила Светлана Нечай. - В приоритете - соблюдение масочного режима, правил социального дистанцирования, проветривания и дезинфекции".

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