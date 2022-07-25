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Санкционная спираль: в Великобритании подорожала стоимость не только жизни, но и смерти

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Санкционная спираль: в Великобритании подорожала стоимость не только жизни, но и смерти

Целились в противника, попали по себе. В Европе на фоне стремительной инфляции отмечают падение покупательской способности. Все острее энергетический кризис. Правительство Великобритании из-за дефицита энергии просит граждан выключать дома свет и терморегуляторы. 

Призывы будут распространять по радио, телевидению, соцсетям, а также в виде плакатов и листовок. Подобные меры нужны, чтобы избежать вероятных отключений электроэнергии зимой, уточнили в кабмине.

В стране подорожала не только стоимость жизни, но и – можно сказать – смерти. Местные СМИ сообщают, что крематории взвинтили цены, чтобы хоть как-то компенсировать убытки. В панике литовские фермеры. Инфляция убивает их хозяйства. Все корма и удобрения подорожали, в то время как закупочные цены на молоко почти не изменились.

Из-за дождливой погоды ожидается недобор зерновых. Аналогичные британским призывы прозвучали в Латвии – готовиться к моржеванию! В Сейме предупредили про уменьшение температуры в трубопроводах.

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