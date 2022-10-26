Санитарно-эпидемиологическая обстановка Бобруйска по инфекции COVID-19 характеризуется увеличением заболеваемости

«Бобруйский зональный центр гигиены и эпидемиологии» информирует, что в настоящее время отмечается выраженная тенденция к росту заболеваемости острыми респираторными инфекциями, что является сезонным проявлением эпидемического процесса.

Количество зарегистрированных пневмоний за последнюю отчетную неделю на 4,62% превысило уровень заболеваемости за предыдущий период.

Санитарно - эпидемиологическая обстановка по инфекции COVID-19 характеризуется увеличением заболеваемости на 18,03% за 39 календарную неделю по отношению к предыдущему анализируемому периоду.

Случаи заболеваний регистрировалась во всех возрастных группах. Рост заболеваемости отмечен в группах лиц старше 40 лет.

Тенденция того, что симптомы Covid-19 «обновляются» вместе с вирусом для нас не новость, так это – боль в горле сейчас стала самым распространенным симптомом, а вот лихорадку или потерю обоняния, как это было в начале пандемии в 2020-ом, сейчас, на фоне распространения новых вариантов коронавируса, у пациентов отмечают реже всего.

Три самых распространенных симптома омикрона: боль в горле, головная боль, заложенность носа. Но встречаются и другие проявления вируса - кашель, хриплый голос, чихание, усталость и боли в мышцах. Стоит знать, что у некоторых пациентов с ковидом сейчас еще опухают шейные железы, есть боль и резь в глазах, лихорадка или, наоборот, озноб, боль в ушах и одышка, и др.

Профилактика:

Первое и базовое правило – вакцинировать себя и своих детей (5-17 лет), в нашем городе уже более 70% взрослых, около 5000 детей получили основной курс прививок и более 46 % взрослых ревакцинировано!

Посещая общественные места, амбулаторно-поликлинические организации, стационары рекомендуем использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания!

Как только переступили порог квартиры сразу мыть руки!

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Соблюдайте дистанцию, человек может и не знать, что уже болен и выделяет вирус, а вы, прижимаясь ближе в очереди, можете стать невинной жертвой!

Врач-эпидемиолог

Елизавета Чигряй

УЗ «БЗЦГиЭ»