Санэпидслужба дала рекомендации по профилактике COVID-19 организаторам летнего оздоровления

Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья подготовил методические рекомендации по профилактике возникновения и распространения COVID-19 при организации работы оздоровительных и санаторно-курортных организаций для детей. Такая информация размещена на сайте Минздрава.

В рекомендациях оговаривается, что сроки начала первой летней оздоровительной смены должны планироваться по решению местных исполнительных и распорядительных органов с учетом эпидситуации на конкретной административной территории, количества детей и охвата территорий (дети из нескольких учреждений общего среднего образования, из нескольких районов, областей) и др.

До начала первой смены руководитель организации вместе с медработниками должен разработать план организационных и санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению COVID-19, действий при выявлении заболевания.

Собственникам организаций рекомендуется предусмотреть дополнительное финансирование на проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение COVID-19.

Там же прописаны и конкретные рекомендации. Указывается, что прием детей проводится при предоставлении медсправок с информацией об отсутствии контакта первого уровня по COVID-19 по месту жительства (пребывания), выданных в территориальных организациях здравоохранения, и проведения термометрии. Это же касается и работников.

Детям в возрасте 6 лет и старше из иностранных государств, а также сопровождающим необходим медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19, выполненного методом ПЦР-диагностики не позднее трех суток до даты пересечения госграницы.

Во время пребывания детей в лагере должны быть созданы условия, предусматривающие соблюдение принципов социального дистанцирования. Речь идет о максимальном разобщении работников разных отрядов и детей при проживании, организации сна, питания, отрядных и других мероприятий.

В оздоровительных (спортивно-оздоровительных) лагерях с дневным пребыванием детей, в частности, общая численность детей в отряде должна быть не более 15 (допускается до 20 при недоборе второго отряда).

Предусматривается организация и питание детей оздоровительных (спортивно-оздоровительных) лагерей на собственной базе (объекте питания). За каждым отрядом закрепляются отдельные помещения. Отмечается, что дневной сон для учащихся 3-4 классов может не организовываться, если для этого нет условий.