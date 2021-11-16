Самый милый подвиг дня: в центре Бобруйска спасли котенка, забравшегося на дерево (фото и видео)

Спасение животных – это не прямая обязанность работников МЧС. Однако все подобные сигналы, поступающие от граждан, обязательно фиксируются и обрабатываются диспетчером. Он узнает детали происшествия и, исходя из ситуации, объясняет заявителю, как самостоятельно помочь животному, или в случае необходимости направляет бригаду на место происшествия.

В понедельник вечером, 15 ноября, около 19:30 на улице Максима Горького развернулась самая настоящая спасательная операция. Беда приключилась с полугодовалым котенком. По словам очевидцев, его переносили в руках, а позже он сбежал. Мотивы такого опрометчивого поступка неизвестны. Местные жители предположили, что он чего-то испугался, поэтому забрался на дерево.

Неравнодушные граждане всячески пытались выманить животное с дерева, но ничего не получалось. И тогда хозяйка решила обратиться в службу МЧС. Вскоре на место события прибыли спасатели.

Трое работников МЧС, поставив пожарную лестницу, начали предпринимать попытки подобраться к котенку, но испуганное животное все дальше и дальше перемещалось по веткам от них.

К этому времени собрались люди, посмотреть, что происходит. Они высказывали разные способы спасения. После вышли жители пятиэтажки, расположенной рядом, и растянули мягкий плед, чтобы ловить несчастного.

Операция по спасению животного была долгой: после того, как котик успешно упал на мягкую ткань, он от страха убежал и забрался на соседнее дерево. Спасатели переставили лестницу, но ее длины не хватало, чтобы дотянуться до него. Спустя некоторое время, маленького и миленького удалось спустить, но уже на этот раз животное убежало к третьему дереву, где его схватил и снял юноша в черной маске и куртке.

Из рук спасителя, бедняжку посадили в переноску, а хозяйка, узнав имена героев, поблагодарила Виктора, Михаила, Руслана и юного парня Максима.

Виктор ЧАБАН. Фото и видео автора.