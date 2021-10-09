Самый цимус! Бобруйчанка Берта Глушец рассказывает секреты приготовления любимых еврейских блюд
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Бобруйчанка Берта ГЛУШЕЦ с детства сохранила трепетное отношение к еврейской кухне. Все потому, что она росла и воспитывалась в семье, где соблюдались кулинарные традиции и передавались из поколения в поколение по женской линии. Сегодня она делится с читателями рецептами любимых угощений, которые готовили ее мама и бабушки.
Но вначале немного о нашей героине. Яркая, позитивная, артистичная Берта – известная в Бобруйске клоунесса по имени Бетти. Знает ее и стар, и млад. К детям у нее особенное отношение, они это чувствуют и тянутся к Берте всей душой. Героиня называет себя клоуном-благотворителем: денег она на этом не зарабатывает. Главная награда для нее – детские улыбки и смех. А еще Берта – актриса народного театра при Дворце искусств.
О еврейской кухне
Я родилась в 1962 году. Мы жили с родителями на Куйбышева, а затем переехали на Рокоссовского. В то время там стояло всего три домика. Наша семья была, можно сказать, первооткрывательницей микрорайона Даманского. В первом классе я училась в 24-й школе, а потом перешла в 20-ю. Как и в каждой еврейской семье, моя мама готовила национальные блюда. В то время мацу достать было очень трудно, но ей это удавалось. Из мацы она делала пасхальные галушечки. Перед праздником Йом-Кип-пур мама пекла медовую коврижку, леках, которую мы всегда брали с собой в гости. Еще я очень любила сладкое блюдо из вареной моркови с сухофруктами, которое называется цимес. Его рецептов очень много. Есть даже с мясом. Жили мы очень скромно, поэтому готовили без него. «В этом весь цимус» – так обычно говорят, чтобы подчеркнуть значимость, ценность чего-то. Еще я очень любила грибенес – обжареную гусиную или куриную шкурку с жиром, яйцом и луком. Есть это можно было и как отдельное блюдо, и с гарниром, к примеру, с гречневой кашей. Сейчас, конечно, шкурки есть все же неполезно.
О медицине
Мне всегда хотелось помогать людям. Планировала поступать в медицинское училище, но все же окончила швейное. Однако после учебы я все- таки ушла в медицину и проработала в этой сфере 40 лет: трудилась в регистратуре в 6-й поликлинике, была курьером.
О клоунаде
Я с детства любила клоунов. А еще обожаю веселить людей. На работе всегда шутила. Я хочу, чтобы люди улыбались, смеялись, поэтому и стала сама клоунессой. В первый и последний день лета в Молодежном парке раздавала детям шарики. Сперва все спрашивали, сколько они стоят. Но я отвечала, что нисколько, это подарок. Просто хотела подарить радость детям и взрослым.
О народном театре
Когда не стало моих родителей, я начала ходить в еврейскую общину, чтобы заглушить боль от потери близких людей. Слушала песни, а затем выучила стих Светланы Басуматровой «Социалка» и прочитала его на фестивале национальных культур в Минской филармонии. Это был 1995 год. Затем мы поставили спектакль «Тевье-молочник», с которым ездили по еврейским общинам Беларуси. Позже я попала в народный театр. Когда я учу роль, то перевоплощаюсь. Я много размышляю о том, что хотел показать автор. Вот скоро будет снова отборочный тур на фестиваль национальных культур – 20 октября, и я думаю, что почитать. Мне хочется показать зрителям тот самый еврейский цимус и красоту наших культуры и традиций.
РЕЦЕПТЫ ОТ БЕРТЫ ГЛУШЕЦ
ЦИМЕС С МЯСОМ И СУХОФРУКТАМИ
На 2 порции необходимо:
300 г мякоти говядины
3 крупные моркови
200 г кураги
200 г сушеной груши
200 г чернослива без косточек
6 тонких ломтиков лимона
2 стакана апельсинового сока
4 стакана воды
4 ст. ложки меда
молотый черный перец
соль
(время приготовления: 4 часа + замачивание)
Приготовление
- Сухофрукты промойте и замочите на час в холодной воде.
- Морковь нарежьте кубиками.
- Мясо нарежьте небольшими кусочками, обжарьте в глубокой посуде на среднем огне, посолите и поперчите.
- Выложите к мясу сухофрукты, ломтики лимона и кубики моркови.
- Апельсиновый сок, воду и мед смешайте, залейте этой смесью мясо.
- Закройте посуду крышкой и тушите в духовке 3 часа при 170°С, затем снимите крышку и готовьте на сильном огне еще 40 минут.
- Подавайте цимес горячим или холодным.
ЯИЧНЫЕ КОРЖИКИ (КИХЭЛЭХ)
На 4 порции необходимо:
3 яйца
стакан пшеничной муки
2 ст. ложки сахара
4 ст. ложки мака
½ стакана растительного масла
соль
(время приготовления: 50 минут)
Приготовление:
- Яйца взбейте. Продолжая взбивать, добавьте сахар, масло и соль.
- Всыпьте муку, мак и осторожно перемешайте.
- Тесто выкладывайте чайной ложкой на смазанный маслом и выстеленный бумагой для выпечки противень, оставляя между изделиями расстояние в 5 см.
- Выпекайте кихэлэх при 180°С до золотистого цвета.
МЕДОВЫЙ ПИРОГ (ЛЕКАХ)
На 6 порций необходимо:
3 стакана пшеничной муки
3 яйца
стакан меда
стакан сахара
2 ½ чайной ложки растворимого кофе
2 чайные ложки пищевой соды
чайная ложка молотой корицы, ваниль
¼ чайной ложки молотой гвоздики
½ чайной ложки молотого душистого перца
3 ст. ложки рубленых грецких орехов.
Приготовление:
- Кофе растворите в стакане теплой воды.
- Яйца взбейте. Продолжая взбивать, добавьте мед, сахар, соду и теплый кофе.
- Всыпьте муку, корицу, ваниль, гвоздику, душистый перец и замесите тесто.
- Тесто выложите в смазанную маслом форму и посыпьте грецким орехом.
- Выпекайте пирог около часа при 160-180°С.