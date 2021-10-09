Самый цимус! Бобруйчанка Берта Глушец рассказывает секреты приготовления любимых еврейских блюд

Но вначале немного о нашей героине. Яркая, позитивная, артистичная Берта – известная в Бобруйске клоунесса по имени Бетти. Знает ее и стар, и млад. К детям у нее особенное отношение, они это чувствуют и тянутся к Берте всей душой. Героиня называет себя клоуном-благотворителем: денег она на этом не зарабатывает. Главная награда для нее – детские улыбки и смех. А еще Берта – актриса народного театра при Дворце искусств.

О еврейской кухне

Я родилась в 1962 году. Мы жили с родителями на Куйбышева, а затем переехали на Рокоссовского. В то время там стояло всего три домика. Наша семья была, можно сказать, первооткрывательницей микрорайона Даманского. В первом классе я училась в 24-й школе, а потом перешла в 20-ю. Как и в каждой еврейской семье, моя мама готовила национальные блюда. В то время мацу достать было очень трудно, но ей это удавалось. Из мацы она делала пасхальные галушечки. Перед праздником Йом-Кип-пур мама пекла медовую коврижку, леках, которую мы всегда брали с собой в гости. Еще я очень любила сладкое блюдо из вареной моркови с сухофруктами, которое называется цимес. Его рецептов очень много. Есть даже с мясом. Жили мы очень скромно, поэтому готовили без него. «В этом весь цимус» – так обычно говорят, чтобы подчеркнуть значимость, ценность чего-то. Еще я очень любила грибенес – обжареную гусиную или куриную шкурку с жиром, яйцом и луком. Есть это можно было и как отдельное блюдо, и с гарниром, к примеру, с гречневой кашей. Сейчас, конечно, шкурки есть все же неполезно.

О медицине

Мне всегда хотелось помогать людям. Планировала поступать в медицинское училище, но все же окончила швейное. Однако после учебы я все- таки ушла в медицину и проработала в этой сфере 40 лет: трудилась в регистратуре в 6-й поликлинике, была курьером.

О клоунаде

Я с детства любила клоунов. А еще обожаю веселить людей. На работе всегда шутила. Я хочу, чтобы люди улыбались, смеялись, поэтому и стала сама клоунессой. В первый и последний день лета в Молодежном парке раздавала детям шарики. Сперва все спрашивали, сколько они стоят. Но я отвечала, что нисколько, это подарок. Просто хотела подарить радость детям и взрослым.

О народном театре

Когда не стало моих родителей, я начала ходить в еврейскую общину, чтобы заглушить боль от потери близких людей. Слушала песни, а затем выучила стих Светланы Басуматровой «Социалка» и прочитала его на фестивале национальных культур в Минской филармонии. Это был 1995 год. Затем мы поставили спектакль «Тевье-молочник», с которым ездили по еврейским общинам Беларуси. Позже я попала в народный театр. Когда я учу роль, то перевоплощаюсь. Я много размышляю о том, что хотел показать автор. Вот скоро будет снова отборочный тур на фестиваль национальных культур – 20 октября, и я думаю, что почитать. Мне хочется показать зрителям тот самый еврейский цимус и красоту наших культуры и традиций.

РЕЦЕПТЫ ОТ БЕРТЫ ГЛУШЕЦ

ЦИМЕС С МЯСОМ И СУХОФРУКТАМИ

На 2 порции необходимо:

300 г мякоти говядины

3 крупные моркови

200 г кураги

200 г сушеной груши

200 г чернослива без косточек

6 тонких ломтиков лимона

2 стакана апельсинового сока

4 стакана воды

4 ст. ложки меда

молотый черный перец

соль

(время приготовления: 4 часа + замачивание)

Приготовление

Сухофрукты промойте и замочите на час в холодной воде. Морковь нарежьте кубиками. Мясо нарежьте небольшими кусочками, обжарьте в глубокой посуде на среднем огне, посолите и поперчите. Выложите к мясу сухофрукты, ломтики лимона и кубики моркови. Апельсиновый сок, воду и мед смешайте, залейте этой смесью мясо. Закройте посуду крышкой и тушите в духовке 3 часа при 170°С, затем снимите крышку и готовьте на сильном огне еще 40 минут. Подавайте цимес горячим или холодным.

ЯИЧНЫЕ КОРЖИКИ (КИХЭЛЭХ)

На 4 порции необходимо:

3 яйца

стакан пшеничной муки

2 ст. ложки сахара

4 ст. ложки мака

½ стакана растительного масла

соль

(время приготовления: 50 минут)

Приготовление:

Яйца взбейте. Продолжая взбивать, добавьте сахар, масло и соль. Всыпьте муку, мак и осторожно перемешайте. Тесто выкладывайте чайной ложкой на смазанный маслом и выстеленный бумагой для выпечки противень, оставляя между изделиями расстояние в 5 см. Выпекайте кихэлэх при 180°С до золотистого цвета.

МЕДОВЫЙ ПИРОГ (ЛЕКАХ)

На 6 порций необходимо:

3 стакана пшеничной муки

3 яйца

стакан меда

стакан сахара

2 ½ чайной ложки растворимого кофе

2 чайные ложки пищевой соды

чайная ложка молотой корицы, ваниль

¼ чайной ложки молотой гвоздики

½ чайной ложки молотого душистого перца

3 ст. ложки рубленых грецких орехов.

Приготовление: