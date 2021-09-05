Самые жаркие хиты и современные танцы: в городском парке состоялось закрытие дискотеки «Кветка» (будет обновлено)
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В первую субботу месяца, 4 сентября, в городском парке культуры и отдыха вечером состоялось закрытие сезона танцевальных вечеров «Кветка».
На молодежной дискотеке звучали самые жаркие хиты, а ее посетители задавали танцевальный ритм, исполняя самые современные танцы.
Мероприятие посетило более 800 человек.
Как это было — смотрите в фоторепортаже Виктора ЧАБАНА.
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