Самые богатые люди планеты в 2020 году по версии Forbes

По данным Forbes, более половины миллиардеров мира стали богаче в этом году. Пять самых успешных в сумме разбогатели на $310 млрд.

По подсчетам Forbes, больше 60% из 2200 миллиардеров планеты стали богаче и только 36% - беднее. Состояние первой пятерки наиболее успешных миллиардеров в совокупности увеличилось на $310,5 млрд.

На первом месте - глава Tesla и SpaceX Илон Маск (состояние увеличилось на $110,3 млрд — до $136,9 млрд). Илон Маск в 2020 году поднялся на второе место в рейтинге богатейших людей мира. По данным на 24 ноября, состояние бизнесмена достигло $128 млрд. Он обогнал основателя Microsoft Билла Гейтса и вытеснил из тройки лидеров главу Facebook Марка Цукерберга ($102 млрд).За 2020 год состояние Маска росло на фоне продолжающегося роста акций Tesla и капитализации компании.

На втором месте - основатель и глава Amazon Джефф Безос (+$67,5 млрд — до $182,2 млрд); Amazon Джефф Безос. В 2020 году космическая компания Безоса запустила ракету для проверки системы точной посадки на Луну. Сам миллиардер в уходящем году испытал роборуки.

Третьим в списке Forbes значится Чжун Шаньшань, владелец крупнейшего в Китае производителя бутилированной воды Nongfu Spring (+$60,5 млрд — до $62,5 млрд);

Четверную строчку рейтинга занимает основатель ипотечного банка Quicken Loans Дэн Гилберт (+$37,1 млрд — до $43,9 млрд);

Замыкает пятерку глава LVMH Бернар Арно (+$35 млрд — до $146,3 млрд). Состояние Бернара Арно выросло более чем на 30% даже в условиях тяжелейшего года для рынка роскоши.