Самую дорогую защитную маску в мире создали в Израиле (Фото)
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На просторах сети показали самую дорогостоящую защитную маску в мире. Об этом сообщает Forbes.
Анонимный бизнесмен из Лос-Анджелеса заказал у израильской ювелирной компании защитную маску, однако у него было условие. Мужчина хотел, чтобы она стала самой дорогой в мире и, причем, соответствовала высокой степени защиты от мелких частиц.
Дизайнеры компании создали настоящее ювелирное произведение искусства, ведь маска изготовлена из 250 граммов 18-каратного золота и инкрустирована 3608 натуральными черными и белыми бриллиантами общим весом около 210 карат. Стоимость аксессуара составляет $1,5 миллиона. Маска навела шума в элитных кругах, а над ее созданием три месяца трудились 25 лучших мастеров и огранщиков.
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