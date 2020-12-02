Самовольные перепланировки и установка дополнительных отопительных приборов сомнительного качества, случайными специалистами

Комфортное состояние в жилых помещениях достигается за счёт того, что проектом определено расчётное количество отопительных приборов. Но есть отдельная группа людей, которым хочется дополнительных удобств, они затевают ремонт сами, иногда приглашают знакомых строителей и начинают перепланировку жилых и не жилых помещений, удлиняя за счёт, кладовок, колясочных помещении, лоджии в кухню. Затем устанавливают дополнительные отопительные приборы, делают подогрев полов от отопления, или от горячего водоснабжения особо не вникая в то, что эти работы выполненные без письменно оформленных документов:

1)решения горисполкома;

2) проектного решения;

3) выполняются лицами не имеющими соответствующей квалификации;

4) не сертифицированными материалами (трубопроводами и нагревательными приборами).

Влекут наложения штрафных санкции на владельцев квартир согласно Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях , Статья 21.16 Нарушение правил пользования жилыми помещениями. И затем после штрафных санкции, обязаны привести все самовольно построенное в исходное состояние, за счёт владельца квартиры.

Хозяева этих квартир иногда и не понимают в полном объёме, что мало того, что они свои удобства оплачивают деньгами своих соседей и жильцов всего дома. Теплосчётчики установлены на отопление и горячее водоснабжение коллективного пользования и считают общую затраченную энергию на отопление и подогрев воды, а затем бухгалтера делают разноску на метраж квартир, который увеличивается за счёт удлинения площади и объёма кухни на величину лоджии, (Остекленного балкона) так как и стены лоджии и рама не предусмотрены по теплопотерям соответственно увеличивают тепло потери квартиры. Плюс установленный дополнительный отопительный прибор без проекта, потребляет через общий теплосчётчик дополнительную энергию которую делят на проектный метраж всех квартир. Так еще эти работы выполненные случайными специалистами приводят к остановке системы отопления всех квартир по стояку системы отопления. Не качественное выполнение работ подвергает соседей как к затоплению помещении, имущества, мебели, короткому замыканию электропроводки, которая может привести к пожару и угрозе жизни и здоровья граждан и членов их семьи.

Просьба при обнаружений, самовольных выполнений работ по реконструкции, квартир, систем отопления и г.в.с., утечек воды в, местах порывов систем отопления, горячего водоснабжения, немедленно сообщить в диспетчерскую службу, коммунального производственного унитарного предприятия «Теплоэнергетика г. Бобруйска» (телефон:789131)..

Государственный инспектор по энергетическому и газовому надзору - инспектор БМО Медведок В.И.