Самовары из частной коллекции уроженца Бобруйска выставлены в Могилеве

Выставка "Тульский самовар. От древности до современности" заработала в Могилевском областном краеведческом музее имени Е.Р.Романова.

Основа экспозиции - самовары из частной коллекции уроженца Бобруйска Андрея Сайкова, который сейчас проживает в Туле. На выставке в областном центре представлены 60 самоваров. Некоторым из них более 100 лет, а часть экспонатов коллекционер сделал сам.

По словам коллекционера, собирать самовары он начал несколько лет назад, а позже стал сам их создавать. Все представленные экспонаты, а это исключительно жаровые самовары, рабочие, а не сувенирные. Андрей Сайков заверил, что любой из них можно затопить: для этого понадобятся шишки, уголь, дрова.

Познакомиться с необычной утварью могилевчане и гости города могут до 10 апреля.