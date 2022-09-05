«Самостоятельное проживание» для молодых людей с ограниченными возможностями

В рамках проекта летнего оздоровления людей с инвалидностью учреждением «Территориальный центр социального обслуживания населения Ленинского района г. Бобруйска» в сотрудничестве с сестричеством праведной Софии Слуцкой, при поддержке прихода Храма Иверской Божией Матери на территории духовно-просветительского центра Свято-Иверского храма с 29 августа по 4 сентября было организовано «Самостоятельное проживания» молодых людей с инвалидностью.

Основная цель «Самостоятельного проживания»: обучение молодых инвалидов навыкам ведения домашнего хозяйства, осуществление доступной трудовой деятельности и формирование здорового образа жизни.

На протяжении всего оздоровления ребята обучались навыкам самостоятельного проживания, готовили пищу, убирали территорию, пели песни в караоке, каждое утро делали зарядку и играли в спортивные игры, посещали храм.