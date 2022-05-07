Самореализоваться и укрепить физподготовку. Разведчик-наблюдатель ПВН Андрей Казимиров о службе в армии

29 апреля в 1-м радиотехническом центре 1052 отдельного радиотехнического батальона состоялся ритуал чествования военнослужащих, отслуживших установленные сроки срочной военной службы и увольняемых в запас.

Заместитель командира батальона – начальник 1-го радиотехнического центра войсковой части №48694 Олег Бобков поздравил солдат и выразил искренние слова благодарности за добросовестное выполнение служебных обязанностей и безупречную службу, а также вручил почетную награду – фотографию у Боевого знамени воинской части, а также благодарственные письма родителям.

Корреспондент «БЖ» пообщался с одним из военнослужащих и узнал его впечатления об армии.

Разведчик-наблюдатель ПВН Андрей Казимиров родился в Гомеле. Там он получил образование: учился в школе, после – в Буда-Кошелевском государственном аграрно-техническом колледже, где он получил специальность «Техник-механик сельскохозяйственной техники». До призыва на срочную военную службу успел поработать заведующим мастерскими. В армии понял, что прошлое дело – это не его:

– С адаптацией на службе у меня проблем не было. Я и хотел служить. Решил убедиться на собственном опыте. И не жалею, потому что считаю, что нашей молодежи не достает дисциплины и воспитания общечеловеческих ценностей. Когда ты попадаешь в армию, совсем по-другому начинаешь смотреть на мир вокруг. Начинаешь ценить все, что имеешь. Идет переоценка ценностей, ты становишься мужественнее и крепче духом. Каждый день приходится решать задачи и сталкиваться с трудностями. Это все анализ и опыт. Ты ищешь пути решения, а не находишь отговорки.

Кормили нас хорошо. Не жалуюсь. С коллективом тоже все в порядке. Вполне сознательные ребята. Мы стали большой дружной командой, настоящими друзьями, которые помогают друг другу.

Андрей Казимиров посоветовал ничего не бояться и дал рекомендации будущим защитникам Родины:

– Ничего страшного здесь нет. Предварительно подтяните физическую подготовку. А если какие-то проблемные моменты будут возникать, командиры и товарищи помогут.

Виктор ЧАБАН. Фото автора.