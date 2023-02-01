Самому младшему участнику — 13 лет. Сотрудники МВД изобличили очередную группу кибермошенников

Сотрудники МВД изобличили очередную группу кибермошенников. Об этом журналистам рассказал начальник главного управления по противодействию киберпреступности Министерства внутренних дел Андрей Ковалев, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, МВД совместно со Следственным комитетом задержали очередную группу кибермошенников. Злоумышленники входили в состав международного скам-сообщества, организаторов которого правоохранители задержали в декабре минувшего года.

"К сожалению, возраст преступников молодеет, и мы должны констатировать, что самому младшему на момент совершения и занятия преступной деятельностью было 13 лет. Главная задача МВД - это не заводить уголовные дела в отношении детей или привлекать их к ответственности. Прежде всего, мы должны донести до родителей и их детей, что за те или иные преступления предусмотрена уголовная ответственность, порой очень суровая", - сказал Андрей Ковалев.

Группа состоит из более чем 1 тыс. участников. Сотрудники правоохранительных органов смогли установить не только рядовых исполнителей, но и организаторов. "На сегодня мы выявили около пяти звеньев организованной преступной группы. Задача состоит в том, чтобы изобличить максимальное количество участников", - заявил Андрей Ковалев.