Самолет запутался в новогодних украшениях и вынужден был совершить экстренную посадку
РИА Новости 104 0
Аэробус авиакомпании Avianca, выполнявший рейс из Орландо (США) в Боготу (Колумбия), в новогоднюю ночь был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Эль-Дорадо.
Причиной стало столкновение с крупным объектом, парящим в воздухе. Самолет оказался весь опутан новогодними праздничными украшениями. Запись была опубликована в Twitter.
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