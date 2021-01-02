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Самолет запутался в новогодних украшениях и вынужден был совершить экстренную посадку

РИА Новости 104 0

Самолет запутался в новогодних украшениях и вынужден был совершить экстренную посадку

Аэробус авиакомпании Avianca, выполнявший рейс из Орландо (США) в Боготу (Колумбия), в новогоднюю ночь был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Эль-Дорадо.

Причиной стало столкновение с крупным объектом, парящим в воздухе. Самолет оказался весь опутан новогодними праздничными украшениями. Запись была опубликована в Twitter.

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