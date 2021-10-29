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Самое ценное в жизни человека — семья в которой ты рождаешься

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Самое ценное в жизни человека — семья в которой ты рождаешься

Семья – главная ценность любого общества. Это крепкий дом, это дети и внуки, это наша поддержка и опора, это самое дорогое, что у нас есть. Залог семейного счастья – это создание и поддержка гармоничных, теплых взаимоотношений, основанных на доверии, уважении и любви.

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