Самое ценное в жизни человека — семья в которой ты рождаешься
bobrlife.by 72 0
Семья – главная ценность любого общества. Это крепкий дом, это дети и внуки, это наша поддержка и опора, это самое дорогое, что у нас есть. Залог семейного счастья – это создание и поддержка гармоничных, теплых взаимоотношений, основанных на доверии, уважении и любви.
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