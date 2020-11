«Самое большое открытие 2020 года». В Египте нашли более сотни 2500-летних саркофагов и позолоченные статуи

Гробы были эксгумированы из трех могильников глубиной 12 метров, сообщил глава Верховного Совета Египта по древностям Мостафа Эль-Вазири. В прошлом месяце в Саккаре подняли из-под земли еще 59 захоронений.

«Это самое большое открытие 2020 года, но мы пока не останавливаемся на достигнутом. Открытие одного могильника ведет к другому», — заявил журналистам министр древностей Халед эль-Анани.

«Саккара еще не раскрыла даже одного процента своих секретов. Мы можем найти могилы и погребальные места в каждом отдельном месте в этой территории», — добавил он.

Некоторые из недавно открытых гробов, окрашенные и запечатанные, были выставлены в импровизированном шатре, возвышавшемся над пирамидой Джосера в огромном некрополе. В позолоченных и деревянных саркофагах находились мумии жрецов и высокопоставленных семей, относящиеся к позднему Птолемеевскому периоду, датируемым более чем 2500 годами назад.

Эль-Вазири объяснял несоответствие цветов и форм саркофагов финансовыми возможностями их владельцев: одни из них могли платить за позолоченные гробы, а другие — только за деревянные.

В могильниках также были найдены погребальные маски и 40 деревянных статуй Саккарской богини Птахсокер.

Египетские археологи провели компьютерную томографию одной из мумий и заявили, что покойный умер в возрасте 40 лет и что он не страдал никакими хроническими заболеваниями.

#Egypt announced Saturday the discovery of an ancient treasure trove of more than a 100 intact sarcophagi https://t.co/rgpNiHPdWr pic.twitter.com/p2maRWT4aD

— Arab News (@arabnews) November 14, 2020