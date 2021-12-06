Самбист Андрей Казусенок выиграл открытый Кубок Союзного государства

Белорусский спортсмен Андрей Казусенок выиграл открытый Кубок Союзного государства Беларуси и России по самбо в Сочи, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке уроженец Бобруйска победил многократного чемпиона мира Артема Осипенко из России.

В состязаниях, которые проводились в абсолютной весовой категории, участвовали 14 атлетов из Беларуси, России, Словении, Северной Македонии, Таджикистана, Узбекистана, Испании, Молдовы, Монголии, Болгарии, Кыргызстана, Сербии и Армении. В рамках соревнования проходили круглые столы, мастер-классы, автограф-сессии с именитыми борцами и другие активности.

Направил приветствие участникам, организаторам и гостям состязаний Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства подчеркнул, что, несмотря на недолгую историю, сочинский турнир как символ нерушимой белорусско-российской дружбы уже имеет свои добрые традиции, высокий статус и, несомненно, большое будущее.

Открытый Кубок Союзного государства Беларуси и России проходит в третий раз. Победитель турнира получил $4 тыс., спортсмены, занявшие второе и третье места, - $3 тыс. и $1,5 тыс. соответственно. Кроме того, организаторы предусмотрели специальные призы за лучшую технику и волю к победе в размере $1 тыс. В организации турнира принимает участие Министерство спорта и туризма Беларуси, Министерство спорта России, а также постоянно действующий комитет Союзного государства Беларуси и России.