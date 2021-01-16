Самая холодная ночь была в Кличеве, самая «теплая» – в Костюковичах, больше всего снега – в Бобруйске

Как сообщили в Могилевоблгидромете, в минувшую ночь в Могилевской области температура воздуха опускалась до -26°С (в Кличеве), в Костюковичах на термометрах было -19°С. А вот больше всего снега – в Бобруйске (на 9 утра 16 января высота снежного покрова 24 см). Впереди нас ждут еще несколько очень морозных суток. По предварительному прогнозу, во второй половине следующей недели температура воздуха начнет повышаться.

17 января (воскресенье): облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный 2-7 м/с.

Ночью по области -19_-24°С, местами при прояснениях до -29°С; в Могилеве -21_-23°С.

Днем -14_-19°С и -16_-18°С соответственно.

18 января (понедельник): облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-западный 3-8 м/с.

Ночью -20_-25°С, при прояснениях до -29°С; днем -14_-19°С.

19 января (вторник): облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой кратковременный снег, днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 м/с.

Ночью -17_-22°С, при прояснениях до -27°С; днем -10_-15°С.

20 января (среда): в отдельных районах кратковременный снег. На дорогах местами гололедица.

Ночью -13_-18°С, местами -21_-25°С; днем -7_-14°С.