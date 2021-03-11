Сальмонеллез: что нужно знать

Сальмонеллезы – это группа острых кишечных инфекций бактериального происхождения.

Возбудитель - бактериальная палочка сальмонелла, обладающая высокой подвижностью. Возбудитель поражает желудочно-кишечный тракт, вызывая интоксикацию и обезвоживание организма.

Сальмонеллез относится к повсеместно распространенным кишечным инфекциям. Зачастую, кишечные инфекции считаются заболеваниями, более типичными для неблагополучной местности, для неблагоустроенных и загрязнённых населённых пунктов. К сальмонеллезу это не относится, так как он одинаково часто встречается в крупных благоустроенных городах и в менее цивилизованной местности, то есть везде, где есть животные или продукты питания животного происхождения.

Человек заражается сальмонеллезом, как правило, в результате потребления зараженных пищевых продуктов животного происхождения (в основном, яиц, мяса, домашней птицы и молока), хотя к передаче инфекции могут быть причастны и другие пищевые продукты, особенно овощи, загрязненные навозом.

Так проанализировав заболеваемость сальмонеллезом на территории Бобруйска и района можно отметить, что количество лиц, пораженных данной инфекцией в феврале месяце, увеличилось на 36,4 % в сравнении с январем 2021 года. Основной путь передачи – пищевой, осуществляемый посредством следующих продуктов: яйца-60%, мясная продукция -20 %, молочные продукты-20%, куриная продукция-10%.

Кто в зоне риска?

Наиболее подвержены заражению сальмонеллезом маленькие дети, пожилые люди, люди, у которых по той или иной причине снижен иммунитет, работники птицефабрик и животноводческих ферм, люди, увлекающиеся сыроедением, люди, пренебрегающие правилами личной гигиены и термической обработки продуктов.

Как же избежать сальмонеллеза?

Нельзя есть полусырые продукты. Если вы увидели, что мясо или курица недоваренные или недожаренные – не поленитесь, продолжите их приготовление.

Готовые продукты (особенно салаты, изделия с фаршем или с кремом) нужно хранить только в холодильнике.

Сырые и готовые продукты обязательно нужно разделывать на разных досках и разными ножами. Если на той же доске, где Вы разделывали курицу, сделать салат – все сальмонеллы с курицы окажутся в Вашей тарелке.

Не покупайте продукты в магазине, где продавец на одних и тех же весах взвешивает сырую и готовую продукцию. С мясом ничего не случится, а вот вместе с готовой продукцией очень легко получить сальмонеллу.

Мойте куриные яйца! Причем мыть их нужно не непосредственно перед приготовлением, а сразу, как только Вы принесли их из магазина и только потом уже закладывайте в холодильник на хранение.

Причем мыть их нужно не непосредственно перед приготовлением, а сразу, как только Вы принесли их из магазина и только потом уже закладывайте в холодильник на хранение. Не кормите маленьких детей яичницей, сырыми яйцами, пирожными с сырым кремом. Заболевание для них опасно и протекает обычно достаточно тяжело.

При возникновении в семье сальмонеллеза необходимо по возможности изолировать больного, обеспечить личными предметами обихода: полотенцем, посудой и т.д. В случае заболевания следует немедленно обратиться к врачу.