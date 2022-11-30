Сальдо внешней торговли Беларуси в 2023 году прогнозируется положительным в размере $1,6 млрд. Об этом говорится в утвержденных указом Президента Основных направлениях денежно-кредитной политики на 2023 год.

"В условиях запланированных переоснащения действующих и создания новых производств ожидается увеличение потребности в импортных инвестиционных товарах, что будет оказывать влияние на состояние внешней торговли и платежного баланса в целом. В 2023 году сальдо внешней торговли товарами и услугами прогнозируется положительным в размере $1,6 млрд. Предусмотренное поступление внешних финансовых ресурсов для реализации инвестиционных проектов будет способствовать поддержанию сбалансированности платежного баланса", – говорится в документе.

В нем также отмечается, что в 2023 году экономика Беларуси продолжит функционировать в сложных внешнеэкономических условиях. Ожидается сохранение санкционных ограничений, повышенного внешнего инфляционного фона, а также замедление роста мировой экономики. В целях минимизации негативного влияния внешних факторов государственная экономическая политика будет направлена на переориентацию экспортных потоков и построение новых транспортно-логистических маршрутов, развитие производственной кооперации в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза, реализацию программ по импортозамещению, перестройку системы расчетов.

В качестве целевых параметров прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2023 год определен рост валового внутреннего продукта в сопоставимых ценах на уровне 103,8%, реальных располагаемых денежных доходов населения – 104,1%, инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах – 122,3%, экспорта товаров и услуг на уровне 105,5%.

По материалам belta.by.