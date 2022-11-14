Сахарную свеклу полностью убрали в четырех областях Беларуси

На 99,4 процента площадей выкопана сахарная свекла. Всего собрано 4 миллиона 226 тысяч корнеплодов. Полностью справились с работами в Брестской, Витебской, Гомельской и Минской областях. Средняя урожайность сахарной свеклы -- 454,5 центнера с гектара. Наивысшая урожайность на Гродненщине – 563,4 центнера с гектара, на Брестчине – 522, Витебщине -- 484,8, Минщине – 369,2, Могилевщине – 339,7, Гомельщине -- 186,9 центнера с гектара. Сейчас отвозят урожай в свеклоприемные пункты: 80,3 процента уже отправлено на переработку. В счет госзаказа продано 83,8 процента корнеплодов.

Завершается и уборка кукурузы на зерно. Ее запланированная площадь – 229,7 тысячи гектаров. На 205,4 тысячи гектаров поля ценной кормовой культуры обмолочены, что составляет 89,4 процента к заданию. В этом году урожайность царицы полей несколько ниже прошлогодней – 65,3 центнера с гектара. Всего намолотили миллион 341 тысяча тонн. Первой убрала кукурузное зерно Брестская область, где намолочено 295,1 тысячи тонн с урожайностью 68,3 центнера с гектара. В Гродненской области убрано 97,5 процента, Минской – 88,4 процента, Гомельской – 87,1 процента, Витебской – 75,4 процента, Могилевской – 72,6 процента кукурузных плантаций.

СБ