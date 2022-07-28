Садоводы ОАО «Рассвет» им. К.П.Орловского» начали съем яблок

Более двух тонн раннеспелых яблок уже снято в саду открытого акционерного общества «Рассвет» им. К.П.Орловского» Кировского района. Все они одного сорта – Женева Эрли американской селекции.

Ветви многих его яблонь нынче буквально усыпаны выспевшими красноватыми плодами, позволяющими рассчитывать на получение более весомого объема урожая, чем уже собран рассветовскими садоводами. Ведь яблони Женева Эрли расположены в этой сельскохозяйственной организации на довольно значительной площади – 18 гектаров.

Но гораздо обширнее весь рассветовский сад, разместившийся сейчас на 220 гектарах. Весомы и урожаи здешних садоводов. К примеру, прошлогодний сбор яблок в «Рассвете» превысил треть в общем региональном показателе. Спеющий же в рассветовском саду в нынешнем году сулит получение еще большего объема яблок.