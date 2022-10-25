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Профилактика

С заботой о самом важном: с 24 по 28 октября на Могилевщине проходит Неделя детской безопасности

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С заботой о самом важном: с 24 по 28 октября на Могилевщине проходит Неделя детской безопасности

Главная цель мероприятия – своевременное предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних.

Комментарий начальника ОАиП ГАИ УВД Могилевского облисполкома Татьяны Чешкиной:

Проблема детского дорожного травматизма становится особенно актуальной в каникулярное время. В такие моменты родители не всегда имеют возможность контролировать досуг своих детей, что в свою очередь приводит к росту детского травматизма.

В текущем году на территории Могилевской области зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 37 детей получили травмы.

Практически в каждом случае детского дорожного травматизма виновны взрослые: кто-то отпустил малыша погулять без присмотра, кто-то не остановил спешащего «на красный» или перебегающего в неустановленном месте юного пешехода, кто-то, управляя автомобилем, «не заметил» идущего по пешеходному переходу ребенка.

Световозвращающий элемент должен находиться спереди. Если это нарукавная повязка – надевайте её на правую руку. Наилучшим вариантом является наличие двух повязок на обоих рукавах.

Обозначенный таким образом пешеход даёт возможность водителю своевременно его заметить и избежать наезда.

ОАиП ГАИ УВД

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