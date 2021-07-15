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Профилактика

С заботой о безопасности малой Родины. Бобруйские спасатели встретились с жителями деревни Дойничево

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С заботой о безопасности малой Родины. Бобруйские спасатели встретились с жителями деревни Дойничево

Бобруйские спасатели посетили деревню Дойничево Бобруйского района, чтобы напомнить местным жителям о безопасности.

Инспектор МЧС Ольга Ковалькова  пообщалась с местной ребятнёй. Рассказала им, как правильно вызвать спасателей, что делать в случае пожара, о правилах безопасности на воде, во время грозы, в лесу. Самые активные участники за правильные ответы получили от спасателя призы.

После общения с детьми Ольга Анатольевна пообщалась со взрослыми. Важно было напомнить жителям Дойничево о необходимости дома установить дымовой извещатель, который оповестит громким сигналом в случае пожара, про безопасное сжигание мусора в дали от строений, про костер, за которым необходимо следить до полного сгорания. А также инспектор посоветовала заблаговременно позаботиться об исправности  печей и каминов дома. Некоторые местные жители получили послания от МЧС в почтовые ящики в виде  листовок, буклетов, хенгеров.

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